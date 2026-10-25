В леопардовом костюме и черных сапогах: 70-летняя Крис Дженнер продемонстрировала стильный образ в Риме

Крис Дженнер / © Getty Images

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Американскую телезвезду и бизнес-леди Крис Дженнер папарацци запечатлели возле роскошного отеля Bulgari в Риме. 70-летняя знаменитость продемонстрировала гламурный аутфит.

На Крис был эффектный фактурный костюм с леопардовым принтом, состоящий из жакета без воротника и юбки миди с разрезом. Края жакета были отделаны контрастной светлой тесьмой с декоративными элементами.

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Крис Дженнер / © Getty Images

Под жакет Дженнер надела черный топ. Лук она дополнила высокими черными кожаными сапогами на низком каблуке и леопардовой сумкой из той же ткани, что и ее наряд.

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Крис украсила уши бриллиантовыми серьгами, шею — золотой цепочкой с бриллиантами, а на руках сияли золотые кольца. На лице у нее были черные солнцезащитные очки.

Звезда реалити сделала стильную прическу с челкой, а на губы нанесла бежевую помаду с глянцевым эффектом.

Напомним, Крис Дженнер в шелковом платье и жакете со стразами приехала на вечеринку.

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