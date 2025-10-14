ТСН в социальных сетях

В леопардовом костюме и с красной помадой: папарацци подловили актрису Изабель Мэй в гламурном образе

Изабель Мэй участвует в съемках ленты, в которой также снимается Джей Ло.

Алина Онопа
Изабель Мэй

Изабель Мэй / © Getty Images

В объективы папарацци на съемочной площадке фильма «Последняя миссис Перриш» в Нью-Йорке попала американская актриса Изабель Мэй. В ленте, основанной на одноименном романе писательницы Лив Константейн, она играет вместе с Дженнифер Лопес.

Изабель выглядела гламурно и привлекала внимание всех вокруг. На звезде был наряд с леопардовым принтом, который состоял из мини-юбки и элегантного жакета приталенного силуэта и с открытыми плечами.

Изабель Мэй / © Getty Images

Изабель Мэй / © Getty Images

Лук Мэй дополнила шоколадными замшевыми босоножками на высоких платформах и каблуках и бордовой сумкой с золотой пряжкой. Волосы ей уложили волнами, сделали макияж с красной помадой и длинный темный маникюр со стразами. Уши актриса украсила круглыми серьгами с камнями, шею — золотисто-белым колье и завершила аутфит массивными очками в леопардовой оправе.

