Элизабет Дебики / © Getty Images

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Элизабет Дебики, известную по роли принцессы Дианы в сериале «Корона», папарацци запечатлели на одной из улиц Нью-Йорка. Знаменитость продемонстрировала стильный образ, главным акцентом которого стал анималистический принт.

Элизабет Дебики / © Getty Images

На Элизабет был эффектный леопардовый комплект, состоящий из укороченной куртки с поясом, которую она накинула на плечи, и облегающей юбки-карандаша длиной до колен. Под куртку актриса надела белый короткий топ, открывавший ее плоский живот.

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Лук Дебики дополнила черными туфлями с заостренным носком на каблуке. У нее были распущенные волосы и естественный макияж. В руке звезда держала очки.

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Напомним, Элизабет Дебики в белом платье с атласным блеском позировала на церемонии.

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