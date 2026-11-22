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- Шоу-бизнес
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В леопардовом костюме и с обнаженным животом: Элизабет Дебики в гламурном аутфите вышла в свет
Австралийская актриса выбрала для прогулки по городу стильный лук с хищным принтом, который сочетала с базовым белым топом.
Элизабет Дебики, известную по роли принцессы Дианы в сериале «Корона», папарацци запечатлели на одной из улиц Нью-Йорка. Знаменитость продемонстрировала стильный образ, главным акцентом которого стал анималистический принт.
На Элизабет был эффектный леопардовый комплект, состоящий из укороченной куртки с поясом, которую она накинула на плечи, и облегающей юбки-карандаша длиной до колен. Под куртку актриса надела белый короткий топ, открывавший ее плоский живот.
Лук Дебики дополнила черными туфлями с заостренным носком на каблуке. У нее были распущенные волосы и естественный макияж. В руке звезда держала очки.
Напомним, Элизабет Дебики в белом платье с атласным блеском позировала на церемонии.