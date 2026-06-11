В леопардовом костюме и с плетеной сумкой: папарацци подловили Нину Добрев в Нью-Йорке

Нина Добрев / © Getty Images

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Звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев попала в объективы фотографов в Нью-Йорке, где посетила одно из светских мероприятий. Актриса выбрала стильный комплект, который сочетал в себе элегантность, актуальный принт и женственность.

На ней был костюм с черно-белым леопардовым принтом, состоящий из облегающего топа без рукавов и узких брюк. Талию она подчеркнула таким же тканевым поясом с бантом.

Нина Добрев / © Getty Images

Нина дополнила свой наряд белой плетеной сумкой с бело-золотистой цепочкой и минималистичными черными босоножками на тонких шпильках, которые визуально удлинили ноги звезды.

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Актриса уложила волосы мягкими волнами, нанесла макияж с помощью черного карандаша на глаза и коричневой помады на губы. На руках у нее были кольца с камнями и браслет.

Напомним, Нина Добрев в новой фотосессии продемонстрировала короткую стрижку.

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