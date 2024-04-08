В леопардовом купальнике и жакете на голое тело: эффектная Жизель Бундхен в новой съемке

Модель снялась в стильной фотосессии для глянца.
43-летняя бразильская супермодель – Жизель Бундхен – стала главной звездой весенне-летнего выпуска журнала РОР. Съемка проходила в Майами, в какой-то промышленной зоне, однако модель даже в такой обстановке выглядела потрясающе.
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Стилисты подобрали для нее эффектные образы: она примерила леопардовый слитный купальник от Celine, стильный жакет с имитацией бюстгальтера в сочетании с кожаными велосипедками, красный боди с широкими плечами, а также голубую рубашку в клетку, в которой она позировала на детском трехколесном велосипеде.
А на обложке глянца Жизель была запечатлена в белой футболке и кожаных золотых трусах-шортах, расшитых металлическими клепками.
"Не могу поверить, что мы сделали 13 снимков за 3 часа! Это рекорд для меня. Спасибо, что приехали в Майами и хорошо провели время со мной, мне было так весело! Ребята, вы зажгли!" – написала Бундхен под серией фото из этой фотосессии.
Напомним, ранее Жизель Бундхен засветила ягодицы в полностью прозрачной юбке. Она появилась в промокампании бренда известного дизайнера Аззедина Алая.
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