- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 529
- Время на прочтение
- 1 мин
В леопардовом купальнике с пышным декольте: 60-летняя Элизабет Херли ошеломила молодым эффектным видом
Британская актриса похвасталась соблазнительным пляжным луком.
Элизабет Херли взбудоражила воображение поклонников новым пикантным фото, на котором она продемонстрировала эффектный пляжный аутфит.
Актриса позировала в сплошном леопардовом купальнике от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach с откровенным декольте, которое подчеркнуло ее пышную привлекательную грудь.
Херли выглядела стройно и молодо. Ее виду могут позавидовать многие девушки.
Свой аутфит Элизабет дополнила укладкой с локонами и макияжем смоки-айс и с розовой помадой на губах. Уши она украсила крупными бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а в руке держала солнцезащитные очки.
Напомним, ранее Элизабет Херли показала, как выглядит в другом купальнике с "хищным" принтом с металлической фурнитурой.