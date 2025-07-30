В леопардовом купальнике с пышным декольте: 60-летняя Элизабет Херли ошеломила молодым эффектным видом

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

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Элизабет Херли взбудоражила воображение поклонников новым пикантным фото, на котором она продемонстрировала эффектный пляжный аутфит.

Актриса позировала в сплошном леопардовом купальнике от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach с откровенным декольте, которое подчеркнуло ее пышную привлекательную грудь.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Херли выглядела стройно и молодо. Ее виду могут позавидовать многие девушки.

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Свой аутфит Элизабет дополнила укладкой с локонами и макияжем смоки-айс и с розовой помадой на губах. Уши она украсила крупными бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а в руке держала солнцезащитные очки.

Напомним, ранее Элизабет Херли показала, как выглядит в другом купальнике с "хищным" принтом с металлической фурнитурой.