В леопардовом купальнике с сексуальным декольте: участница "Холостяка-11" показала фото из ОАЭ

Джессика Чеги поделилась пикантными фотографиями из отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" Джессика Чеги опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха в ОАЭ.

На одном из них девушка позировала на шезлонге в сплошном леопардовом купальнике с вырезами на талии и с сексуальным декольте. Она радостно улыбалась на камеру, демонстрируя соблазнительную фигуру.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

На другой фотографии Чеги запечатлена на коленях на пляже. Одета она в белые плавки и белое платье-тунику макраме с бахромой.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Под фото Джесс процитировала Стива Джобса:

"Ваше время ограничено, не тратьте его, проживая чужую жизнь. Не попадайтесь на крючок вероучения, которое существует на представлениях других людей. Не позволяйте взглядам других заглушать свой собственный внутренний голос. И очень важно иметь мужество следовать своему сердцу и интуиции. Они, так или иначе, уже знают, что вы действительно хотите сделать. Все остальное – второстепенное".

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