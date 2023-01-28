В леопардовом купальнике: участница "Холостяка-12" похвасталась стройной фигурой на пляже в Бразилии

Роксолана показала, как расслабляется в теплых краях.
Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" – визажистка Роксолана – выложила в Instagram фотографии с отдыха в Бразилии.
Девушка позировала на пляже в купальнике с леопардовым принтом и легких белых штанах. Рокси продемонстрировала свою стройную фигуру.
Она также опубликовала снимки, на которых в леопардовом бикини нежится на солнце у бассейна. На талии она завязала парео с розовым принтом, а на голове у нее была голубо-желтая бандана.
Роксолана также похвасталась фигурой в купальнике терракотового оттенка с завязками на талии.
Напомним, ранее Роксолана показала откровенный снимок, на котором она позировала без нижнего белья.
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