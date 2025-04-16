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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В леопардовом лифе и обтягивающих джинсах: модель из Панамы блеснула пышными формами на прогулке

Грейси Бон любит нарядами подчеркивать свои прелести.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Грейси Бон

Грейси Бон

Пшнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram видео со своей прогулки по городу.

Красавица вышла в свет в леопардовом лифи-топе, в котором ее грудь выглядела соблазнительно. На Бон также были голубые джинсы, которые подчеркнули ее огромные ягодицы, и прозрачные пластиковые мюли на шпильках.

У Грейси были распущены волосы, макияж с пышными наращенными ресницами и длинный маникюр.

"Вот так выглядит уверенность в себе во время ношения джинсов", - подписала девушка видео.

Грейси Бон

Грейси Бон

Напомним, Грейс Бон в белом сплошном купальнике на пляже продемонстрировала свою фигуру.

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