В леопардовом лифе и обтягивающих джинсах: модель из Панамы блеснула пышными формами на прогулке

Грейси Бон

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Пшнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram видео со своей прогулки по городу.

Красавица вышла в свет в леопардовом лифи-топе, в котором ее грудь выглядела соблазнительно. На Бон также были голубые джинсы, которые подчеркнули ее огромные ягодицы, и прозрачные пластиковые мюли на шпильках.

У Грейси были распущены волосы, макияж с пышными наращенными ресницами и длинный маникюр.

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"Вот так выглядит уверенность в себе во время ношения джинсов", - подписала девушка видео.

Грейси Бон

Напомним, Грейс Бон в белом сплошном купальнике на пляже продемонстрировала свою фигуру.