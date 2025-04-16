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- Шоу-бизнес
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В леопардовом лифе и обтягивающих джинсах: модель из Панамы блеснула пышными формами на прогулке
Грейси Бон любит нарядами подчеркивать свои прелести.
Пшнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram видео со своей прогулки по городу.
Красавица вышла в свет в леопардовом лифи-топе, в котором ее грудь выглядела соблазнительно. На Бон также были голубые джинсы, которые подчеркнули ее огромные ягодицы, и прозрачные пластиковые мюли на шпильках.
У Грейси были распущены волосы, макияж с пышными наращенными ресницами и длинный маникюр.
"Вот так выглядит уверенность в себе во время ношения джинсов", - подписала девушка видео.
Напомним, Грейс Бон в белом сплошном купальнике на пляже продемонстрировала свою фигуру.