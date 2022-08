В леопардовом мини и с ярким макияжем: Аврил Лавин вручила музыкальную награду

Звезда поп-рока нулевых появилась на 15-й церемонии вручения наград Academy of Country Music Honors, которая проходила Ryman Auditorium в Нэшвилле.

Певица надела леопардовый лук, состоящий из кожаной куртки и мини-юбки, на которых были элементы леопардового принта, молнии и заклепки. На куртке Аврил также был капюшон, а образ дополнили яркий макияж и оригинальный окрас волос.

Аврил Лавин / Фото: Associated Press

Аврил Лавин / Фото: Associated Press

Но этот наряд 37-летняя знаменитость надела не спроста, ведь он стал отсылкой к культовому наряду своей землячки - канадской певицы Шанайи Твейн, в котором она появилась в клипе клипе 1998 года на песню That Don't Impress Me Much.

В видео на Шанайе был полностью леопардовый наряд.

Образ из культового клипа Лавин решила воссоздать, поскольку вручала Твейн награду на сцене. Для выхода на сцену Шанайя надела золотое платье от Halpern.

Аврил Лавин / Фото: Associated Press

Шанайя Твейн / Фото: Associated Press

Также Твейн появилась на красной дорожке церемонии и в тот момент на ней также были вещи в леопардовый принт, который за годы на сцене уже успел стать ее визитной картой. Эффектные сапоги она надела от Dolce&Gabbana, а платье от Monsoori.

Шанайя Твейн / Фото: Getty Images

