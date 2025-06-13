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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
55
Время на прочтение
1 мин

В леопардовом мини из искусственного меха: Хейли Бибер удивила выбором винтажного наряда

Молодая мама, модель и от недавнего времени еще и миллиардерша Хейли Бибер, посетила мероприятие «Связь в эпоху разрушений» во время Глобального форума Business of Beauty 2025, который прошел в Калифорнии.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Getty Images

Девушка появилась на этом мероприятии в сногсшибательном образе, которій очень далек от строгого лука деловой бизнес-леди. Дело в том, что Хейли надела мини-платье от Versace из коллекции осень-зима 1996, которое было без рукавов и с асимметричным вырезом.

Этим нарядом она отошла от своей обычной нейтральной цветовой палитры, поскольку платье было в хищный принт и сшито из искусственного меха. Изначально наряд был длиннее, но, похоже, что Хейли укоротила его, чтобы сделать мини и продемонстрировать свои длинные ноги. Наряд 28-летняя Бебер дополнила черными мюлями от Saint Laurent, лаконичной прической и макияжем с легкими и нежными румянами на щеках.

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

На этом мероприятии она обсудила продажу своего косметического бренда Rhode за миллиард долларов, о которой было объявлено в прошлом месяце. Купил косметический бренд e.l.f. Beauty.

Сделка обошлась e.l.f. Beauty в 800 миллионов долларов, еще 200 миллионов компания пообещала выплатить Хейли в случае роста продаж. Ожидается, что сделка будет окончательно закрыта в конце 2025 года. Бибер останется в Rhode в качестве креативного директора и будет руководить отделом инноваций.

Председатель и генеральный директор e.l.f. Beauty Таранг Амин и основательница Rhode Хейли Бибер / © Associated Press

Председатель и генеральный директор e.l.f. Beauty Таранг Амин и основательница Rhode Хейли Бибер / © Associated Press

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером / © Getty Images

Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
55
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