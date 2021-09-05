В леопардовом мини-платье и меховом жилете: 73-летняя столичная тусовщица устроила зажигательные танцы на UFW

В леопардовом мини-платье и меховом жилете: 73-летняя столичная тусовщица устроила зажигательные танцы на UFW

Елена Волк благодаря своим эпатажным образам и харизме оказывается в центре внимания модных мероприятий.

Вчера, 4 сентября, в разгар Ukrainian Fashion Week наше внимание на фешн-событии привлекла самая эпатажная и харизматичная столичная тусовщица, светская львица и звезда соцсетей – 73-летняя Елена Волк.

Женщина выбрала для своего выхода "хищный" лук, в котором она выглядела очень ярко и эффектно.

Елена Волк

На Елене было леопардовое обтягивающее мини-платье с декольте, сверху которого она надела меховой жилет.

Елена Волк

Свой образ светская львица дополнила лосинами с леопардовым принтом и замшевыми сапогами.

Елена Волк

Она сделала себе объемную укладку и насыщенный макияж с разноцветными блестками. В ушах у нее были лаконичные серьги. Длинный пестрый маникюр завершил эпатажный аутфит Волк.

Елена Волк

Елена Волк

Елена очень раскованная и энергичная. И ее смелости можно только позавидовать. Она, не стесняясь, устроила перед публикой зажигательные танцы и оказалась в центре внимание фешн-ивента.

Женщина устроила зажигательные танцы перед публикой на Ukrainian Fashion Week

Елена Волк

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