В леопардовом мини-платье и с меховой сумкой Louis Vuitton: Рианна в "мафиозном" луке сходила в ресторан

Поп-дива вышла в свет в наряде с леопардовым принтом.

В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала Рианна, которая вышла из ресторана Nice Guy, где была на праздновании дня рождения ее подруги.

Поп-дива выглядела эффектно в образе Mob Wife (жена мафиози). На ней было леопардовое мини-платье, из-под которого был виден черный бюстгальтер с пикантным декольте, а также летнее пальто с леопардовым принтом и искусственным мехом на воротнике и манжетах.

Рианна / Фото: Getty Images

Аутфит Рири дополнила черными капроновыми колготами, черными атласными слингбэками и гламурной меховой сумкой с анималистным принтом от Louis Vuitton.

Певица уложила свои волосы, которые недавно перекрасила в блонд, надела очки в стильной оправе и завершила аутфит украшениями на шее и руках.

Напомним, Рианна случайно повторила образ Кэри Брэдшоу из сериала "И просто так..."

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