В леопардовом мини-платье и высоких сапогах: Хейли Бибер в гламурном образе появилась на Неделе моды в Париже

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер попала в объективы папарацци в Париже, куда она прибыла на Неделю моды. Модель эффектно выглядела в гламурном луке.

На звезде было обтягивающее мини-платье с леопардовым принтом, драпировкой и длинными рукавами, которое прекрасно подчеркнуло ее подтянутую фигуру и стройные ноги.

Хейли Бибер / © Getty Images

Лук она дополнила черными капроновыми колготами и черными высокими сапогами на высоких платформах и каблуках.

Аутфит Бибер дополнила укладкой с мягкими локонами и макияжем с розовыми румянами.

Напомним, Хейли Бибер фотографы запечатлели в Лос-Анджелесе, когда она возвращалась с тренировки в кроп-топе и высоких черных лосинах.