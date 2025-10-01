ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
68
В леопардовом мини-платье и высоких сапогах: Хейли Бибер в гламурном образе появилась на Неделе моды в Париже

28-летнюю модель в коротком наряде с "хищным" принтом подловили во Франции.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер попала в объективы папарацци в Париже, куда она прибыла на Неделю моды. Модель эффектно выглядела в гламурном луке.

На звезде было обтягивающее мини-платье с леопардовым принтом, драпировкой и длинными рукавами, которое прекрасно подчеркнуло ее подтянутую фигуру и стройные ноги.

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Лук она дополнила черными капроновыми колготами и черными высокими сапогами на высоких платформах и каблуках.

Аутфит Бибер дополнила укладкой с мягкими локонами и макияжем с розовыми румянами.

Напомним, Хейли Бибер фотографы запечатлели в Лос-Анджелесе, когда она возвращалась с тренировки в кроп-топе и высоких черных лосинах.

