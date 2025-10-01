- Дата публикации
В леопардовом мини-платье и высоких сапогах: Хейли Бибер в гламурном образе появилась на Неделе моды в Париже
28-летнюю модель в коротком наряде с "хищным" принтом подловили во Франции.
Хейли Бибер попала в объективы папарацци в Париже, куда она прибыла на Неделю моды. Модель эффектно выглядела в гламурном луке.
На звезде было обтягивающее мини-платье с леопардовым принтом, драпировкой и длинными рукавами, которое прекрасно подчеркнуло ее подтянутую фигуру и стройные ноги.
Лук она дополнила черными капроновыми колготами и черными высокими сапогами на высоких платформах и каблуках.
Аутфит Бибер дополнила укладкой с мягкими локонами и макияжем с розовыми румянами.
Напомним, Хейли Бибер фотографы запечатлели в Лос-Анджелесе, когда она возвращалась с тренировки в кроп-топе и высоких черных лосинах.