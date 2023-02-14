В леопардовом мини-платье с огромным бантом: Lizzo в гламурном образе повеселилась на вечеринке

Американская рэп-исполнительница – смелая женщина. Она обожает носить обтягивающие или короткие наряды, в которых оказывается в центре внимания.

34-летняя Lizzo попала под прицел папарацци, когда покидала вечеринку в отеле Nomad в Лондоне. Артистка выглядела гламурно.

На ней было мини-платье с леопардовым принтом и открытыми плечами. Наряд имел огромный бант спереди и хвост-шлейф сзади.

Lizzo / Фото: Getty Images

Платье она скомбинировала с черными босоножками-гладиаторами на высокой подошве.

Lizzo сделала гладкую укладку, макияж с акцентом на красной помаде и украсила уши массивными длинными металлическими серьгами. Французский длинный маникюр завершил лук рэперши.

Напомним, на красной дорожке премии "Грэмми" Lizzo появилась в образе, в котором была похожей на цветник. На ней был наряд-балахон с капюшоном огненного цвета от Dolce & Gabbana, расшитый цветочными аппликациями.

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