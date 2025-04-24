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- Шоу-бизнес
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В леопардовом наряде и кожаном плаще: Хайди Клум в экстравагантном наряде сходила в театр
Супермодель привлекла всеобщее внимание ярким стилем.
Модель и телеведущая Хайди Клум была замечена фотографами в Театральном районе Нью-Йорка. Звезда немецкого происхождения сходила на мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера "Бульвар Сансет", в котором играет певица Николь Шерзингер.
Образ для похода в театр Хайди выбрала необычный, поскольку носила обтягивающий комбинезон в леопардовый принт и ботфорты соответствующего дизайна. Поверх комбинезона она надела длинное кожаное пальто, что еще больше подчеркивало ее роскошную фигуру.
Отметим, что изделия из кожи снова стали популярным трендом среди мировых звезд в этом сезоне, и Хайди надевает этот материал не впервые. Напомним, что также недавно суперзвезда появилась в кожаном мини, которым подчеркнула ноги.
А второй ее наряд из кожи был более длинным, но не менее стильным. Платеь Клум было украшено драпировкой.