В леопардовом наряде и кожаном плаще: Хайди Клум в экстравагантном наряде сходила в театр

Хайди Клум / © Getty Images

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Модель и телеведущая Хайди Клум была замечена фотографами в Театральном районе Нью-Йорка. Звезда немецкого происхождения сходила на мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера "Бульвар Сансет", в котором играет певица Николь Шерзингер.

Образ для похода в театр Хайди выбрала необычный, поскольку носила обтягивающий комбинезон в леопардовый принт и ботфорты соответствующего дизайна. Поверх комбинезона она надела длинное кожаное пальто, что еще больше подчеркивало ее роскошную фигуру.

Хайди Клум / © Getty Images

Отметим, что изделия из кожи снова стали популярным трендом среди мировых звезд в этом сезоне, и Хайди надевает этот материал не впервые. Напомним, что также недавно суперзвезда появилась в кожаном мини, которым подчеркнула ноги.

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Хайди Клум / © Getty Images

А второй ее наряд из кожи был более длинным, но не менее стильным. Платеь Клум было украшено драпировкой.

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Getty Images Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Getty Images Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Getty Images Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images