В леопардовом наряде и с 7-летней дочерью: папарацци подловили Кайли Дженнер в аэропорту Венеции

Кайли Дженнер / © Associated Press

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Папарацци подловили Кайли Дженнер в аэропорту Марко Поло в Венеции, куда она приезжала на роскошную свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Звезда релалити шла со своей 7-летней дочкой Сторми.

Кайли была одета в наряд с леопардовым принтом, состоявшим из топа без рукавов и обтягивающих брюк.

Кайли Дженнер с дочерью / © Associated Press

Волосы она собрала в хвост, выпустив спереди пряди, сделала макияж с нюдовой помадой и надела на лицо черные солнцезащитные очки. В ушах были лаконичные золотые серьги, а на руках часы, браслет и кольца. На плече у Дженнер висела черная сумка.

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На девочке был черный костюм с рюшами, состоявший из топа на бретельках и юбке.

Напомним, Кайли Дженнер для свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес выбрала серебряное платье от бренда Dilara Findikoglu с декольте, тонкими бретельками и шнуровкой спереди.