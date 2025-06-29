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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
1284
Время на прочтение
1 мин

В леопардовом наряде и с 7-летней дочерью: папарацци подловили Кайли Дженнер в аэропорту Венеции

Звезда реалити и бизнесвумен приезжала в Италию на роскошную свадьбу американского миллиардера.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / © Associated Press

Папарацци подловили Кайли Дженнер в аэропорту Марко Поло в Венеции, куда она приезжала на роскошную свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Звезда релалити шла со своей 7-летней дочкой Сторми.

Кайли была одета в наряд с леопардовым принтом, состоявшим из топа без рукавов и обтягивающих брюк.

Кайли Дженнер с дочерью / © Associated Press

Кайли Дженнер с дочерью / © Associated Press

Волосы она собрала в хвост, выпустив спереди пряди, сделала макияж с нюдовой помадой и надела на лицо черные солнцезащитные очки. В ушах были лаконичные золотые серьги, а на руках часы, браслет и кольца. На плече у Дженнер висела черная сумка.

На девочке был черный костюм с рюшами, состоявший из топа на бретельках и юбке.

Напомним, Кайли Дженнер для свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес выбрала серебряное платье от бренда Dilara Findikoglu с декольте, тонкими бретельками и шнуровкой спереди.

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Дата публикации
Количество просмотров
1284
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