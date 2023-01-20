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В леопардовом пальто и лоферах: 79-летняя Катрин Денев в стильном аутфите пришла на Неделю моды в Париже

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1090
Время на прочтение
1 мин
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В леопардовом пальто и лоферах: 79-летняя Катрин Денев в стильном аутфите пришла на Неделю моды в Париже

Катрин Денев / Фото: Getty Images

Французская актриса на собственном примере демонстрирует, что выглядеть прекрасно можно в любом возрасте.

Катрин Денев посетила показ мужской коллекции бренда AMI Alexandre Mattiussi, который прошел в рамках Недели моды в Париже.

Перед объективами фотокамер актриса появилась в стильном аутфите. На ней было пальто с леопардовым принтом, из-под которого выглядывали черный жакет и черные широкие брюки. Наряд Катрин скомбинировал с удобными черными лоферами.

Катрин Денев / © Getty Images
Катрин Денев / Фото: Getty Images

Денев сделала аккуратную укладку с локонами, нежный макияж с розовым блеском на губах и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.

Напомним, на Венецианском кинофестивале Катрин сияла в красном платье макси с разрезом впереди.

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Дата публикации
Просмотры
1090
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