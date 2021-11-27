В леопардовом пальто и с камуфляжной сумкой: Хайди Клум в стильном луке прошлась по Лос-Анджелесу

В леопардовом пальто и с камуфляжной сумкой: Хайди Клум в стильном луке прошлась по Лос-Анджелесу

Немецкая супермодель вышла в свет в образе с анималистическим принтом.

Хайди Клум попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Модель выглядела великолепно. Она решила, что много леопарда не бывает.

На знаменитости было леопардовое пальто с черными вставками, которые имитировали лацканы, леопардовая блузка и серые клетчатые брюки.

Хайди Клум / Getty Images

Лук Клум дополнила туфлями с "хищным" принтом на шпильках.

Разбавила свой аутфит Хайди сумкой с камуфляжным принтом. Волосы ее были распущены, на лице были очки, а в ушах – золотисто-черные серьги. В руке она несла стакан с напитком.

Эффектным завершением ее образа был желтый длинный маникюр.

Ранее фотографы подловили супермодель на прогулке с мужем-музыкантом - Томом Каулитц. Пара не только прогулялась по городу, но и зашла в несколько магазинов.

Хайди Клум и Том Каулиц / Getty Images

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