В леопардовом пальто: старшая дочь Николь Кидман снялась для глянца

Старшая дочь актрисы Николь Кидман - Сандэй Роуз – стала моделью и уже дебютировала на подиуме – она приняла участие в показе Модного дома Miu Miu, который представил коллекцию на сезон весна-лето 2025.

Сандэй Роуз Кидман-Урбан и Николь Кидман / Фото: Getty Images

Она продемонстрировала белое платье, которое сочетала с гетрами и туфлями на каблуках.

Сандэй продолжает строить свою модельную карьеру и снялась для W Magazine, который в своей статье рассказал о начинающих манекенщицах.

Юная модель позировала в леопардовом пальто от Prada и в полосатом топе от этого же бренда. Ее волосы были накручены в мелкие кудри, а на лице визажисты сделали макияж с акцентом на глаза.

Сандэй Роуз Кидман-Урбан

"Я всегда хотела стать моделью, но мама сказала, что я не смогу этого сделать, пока мне не исполнится 16 лет", - рассказала Сандэй Роуз Кидман-Урбан.

"Я сразу же захотела сделать это снова, когда сошла с подиума!" - поделилась модель о своем дебюте на показе Miu Miu.

Большую часть времени Сандэй проводит дома в Нэшвилле, где она учится в 10-м классе (ее любимый предмет – английский) и посещает дополнительные занятия, такие как танцы. Хотя сосредоточена на модельном бизнесе, она также хочет изучать психологию в Нью-Йоркском университете. Ее мечта – стать режиссером. "Мне очень, очень нравится Грета Гервиг", – говорит Кидман-Урбан. Ее любимый фильм Гервиг – "разумеется, "Барби".

Сандэй Роуз Кидман-Урбан и Николь Кидман / Фото: Getty Images

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