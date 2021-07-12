В леопардовом пижамном костюме: alyona alyona раскачали публику на Atlas Weekend

Рэперша выбрала для выступления на фестивале стильный образ.
Вчера, 11 июля, завершился масштабный музыкальный фестиваль Восточной Европы — Atlas Weekend. В последний день фестиваля на одной из сцен выступила alyona alyona. Рэперща раскачали публику хитами и новыми треками. Каждую песню фанаты встречала овациями.
Между песнями Алена искренне и с позитивом говорила со зрителями.
Во время исполнения одного из треков рэперша на фоне публики записала видео в Instagram Stories.
На сцене она появилась в стильном комфортном луке. На ней был малиновый атласный костюм с леопардовым принтом в пижамном стиле, состоящий из кроп-топа, рубашки и шорт.
Аутфит alyona alyona дополнила черно-белыми носками и кроссовками. Ее шею украшали серебряные цепи. Волосы артистка собрала в два высоких хвостика.
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