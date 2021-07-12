В леопардовом пижамном костюме: alyona alyona раскачали публику на Atlas Weekend

В леопардовом пижамном костюме: alyona alyona раскачали публику на Atlas Weekend

Рэперша выбрала для выступления на фестивале стильный образ.

Вчера, 11 июля, завершился масштабный музыкальный фестиваль Восточной Европы — Atlas Weekend. В последний день фестиваля на одной из сцен выступила alyona alyona. Рэперща раскачали публику хитами и новыми треками. Каждую песню фанаты встречала овациями.

alyona alyona / Алина Онопа, ТСН.ua

alyona alyona / Алина Онопа, ТСН.ua

alyona alyona / Алина Онопа, ТСН.ua

Между песнями Алена искренне и с позитивом говорила со зрителями.

Во время исполнения одного из треков рэперша на фоне публики записала видео в Instagram Stories.

На сцене она появилась в стильном комфортном луке. На ней был малиновый атласный костюм с леопардовым принтом в пижамном стиле, состоящий из кроп-топа, рубашки и шорт.

alyona alyona / Алина Онопа, ТСН.ua

alyona alyona / Алина Онопа, ТСН.ua

alyona alyona / Алина Онопа, ТСН.ua

Аутфит alyona alyona дополнила черно-белыми носками и кроссовками. Ее шею украшали серебряные цепи. Волосы артистка собрала в два высоких хвостика.

alyona alyona / Алина Онопа, ТСН.ua

alyona alyona / Алина Онопа, ТСН.ua

alyona alyona / Алина Онопа, ТСН.ua

Читайте также: В роскошной вышиванке, цветочной юбки и со звездой на голове: Верка Сердючка на Atlas Weekend

alyona alyona виступила на Atlas Weekend (14 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку