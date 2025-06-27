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- Шоу-бизнес
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В леопардовом платье и черном с цветами: Крис Дженнер продемонстрировала два эффектных лука в Венеции
69-летняя мать клана Кардашян-Дженнер имеет прекрасное чувство стиля. Своими выходами в Италии она подтверждает это.
Крис Дженнер вместе со своими дочерьми посетила первый день свадебных торжеств американского миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса и его возлюбленной Лорен Санчес.
Папарацци подловили, как Крис садилась в лодку, чтобы отправиться на неформальный приветствовательный вечер в монастырской зоне рядом с церковью Мадонна дель’Орто. Она выглядела элегантно в черном платье с пышными рукавами, V-образным вырезом, и черными 3D-цветами на поясе.
Ей сделали укладка каре с подкрученными кончиками и макияж смоки-айс. Уши она украсила элегантными бриллиантовыми серьгами.
А сегодня Крис вышла на прогулку по Венеции в гламурном образе. На ней было легкое леопардовое платье макси с длинными рукавами-фонариками и узлом с драпировкой на талии.
Ее звезда реалити скомбинировала с черными остроносыми туфлями на небольших каблуках. На лице у нее были черные солнцезащитные очки от Alaya, в ушах - большие золотистые серьги с камнями в виде сердца, а на руках — золотые часы и кольцо.
Напомним, Крис Дженнер в аэропорту "Марко Поло" в Венеции появилась в черном кружевном платье с рюшами и асимметричным подолом.