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В леопардовом платье и на шпильках: американская модель в гламурном луке появилась в Лос-Анджелесе

В леопардовом платье и на шпильках: американская модель в гламурном луке появилась в Лос-Анджелесе

В леопардовом платье и на шпильках: американская модель в гламурном луке появилась в Лос-Анджелесе

Брукс Нейдер / Фото: Getty Images

28-летняя Брукс Нейдер выбрала для своего выхода в свет наряд с анималистическим принтом.

В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала американская модель Брукс Нейдер. Ее сфотографировали, когда она выходила из автомобиля.

Брукс была одета в длинное платье с леопардовым принтом, которое прекрасно облегало ее стройную фигуру. Наряд она скомбинировала с черными остроносыми туфлями на шпильках.

Брукс Нейдер / © Getty Images
Брукс Нейдер / Фото: Getty Images

Нейдер сделала укладку с локонами, макияж с шоколадным блеском на губах, молочный маникюр, уши она украсила золотыми массивными серьгами, а на руках были золотые широкие браслеты.

Напомним, ранее Брукс Нейдер вышла в свет в коричневом замшевом жилете с откровенным декольте и черных кожаных мини-шортах.

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