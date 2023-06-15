В леопардовом платье и с красной помадой: Эшли Грэм продемонстрировала соблазнительные формы в гламурном образе

Модель plus-size выбрала для своего выхода наряд с анималистическим принтом.

Эшли Грэм посетила мероприятие LuisaViaRoma & British Vogue – Runway Icons, которое состоялось на площади Микеланджело во Флоренции.

Для такого события знаменитость выбрала леопардовое обтягивающее платье, отлично подчеркнувшее его соблазнительные формы. На ней был черный бюстгальтер, бретельки которого имитировали бретельки платья.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Эшли надела черные босоножки, волосы собрала в гладкий пучок и сделала макияж с акцентом на красной помаде. Образ модель plus-size дополнила золотыми серьгами-кольцами, длинным красным маникюром и французским педикюром.

Напомним, ранее Эшли Грэм позировала на балконе в сексуальном луке. На ней было черное боди, которое подчеркнуло похудевшую фигуру модели и ее пышный бюст, а дополнила свой аутфит она роскошным колье с камнями и серьгами-кольцами.

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