В леопардовом платье и с красным маникюром: участница "Холостяка" в эффектном образе пришла на телепередачу

В леопардовом платье и с красным маникюром: участница "Холостяка" в эффектном образе пришла на телепередачу

Анна Гузеева стильным нарядом подчеркнула сексуальную фигуру.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Анна Гузеева – приняла участие в съемках телепередачи. В Instagram она опубликовала снимки оттуда.

Анна продемонстрировала в эфире стильный аутфит. Она подчеркнула сексуальную фигуру красным обтягивающим платьем с леопардовым принтом.

Анна Гузеева/Instagram

Белокурые волосы она собрала в пучок, сделала насыщенный макияж с акцентом на пышных ресницах и украсила уши маленькими круглыми серьгами. На шее у нее висел серебристый кулон на тонкой цепочке.

Анна Гузеева/Instagram

Образ Гузеева завершила красным длинным маникюром.

Ранее Анна была брюнеткой. Какой цвет волос больше идет ей?

Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva/

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