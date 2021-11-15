В леопардовом платье и с красным маникюром: участница "Холостяка" в эффектном образе пришла на телепередачу

Анна Гузеева стильным нарядом подчеркнула сексуальную фигуру.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Анна Гузеева – приняла участие в съемках телепередачи. В Instagram она опубликовала снимки оттуда.
Анна продемонстрировала в эфире стильный аутфит. Она подчеркнула сексуальную фигуру красным обтягивающим платьем с леопардовым принтом.
Белокурые волосы она собрала в пучок, сделала насыщенный макияж с акцентом на пышных ресницах и украсила уши маленькими круглыми серьгами. На шее у нее висел серебристый кулон на тонкой цепочке.
Образ Гузеева завершила красным длинным маникюром.
Ранее Анна была брюнеткой. Какой цвет волос больше идет ей?
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