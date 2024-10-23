В леопардовом платье и с возлюбленным-военным: Соломия Витвицкая на премьере фильма "Веном: последний танец"

Телеведущая первой посмотрела фантастический экшен с Томом Харди в главной роли.

В столичном кинотеатре "Планета кино", в ТРЦ River Мall, состоялась премьера фантастического экшена "Веном: последний танец" с Томом Харди в главной роли.

Мероприятие посетила ведущая ТСН и "1+1 Марафон" Соломия Витвицкая. Она пришла в сопровождении своего возлюбленного – военного Алексея Ситайла.

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло

Телеведущая продемонстрировала стильный образ в платье с леопардовым принтом, сверху которого надела бежевый жакет. Лук Соломия дополнила бежевыми высокими сапогами на грубой подошве.

Алексей был одет в футболку с патриотическим принтом, джинсы и кроссовки.

На ивенте также побывали кинорежиссер Любомир Левицкий, ведущая Оксана Гутцайт и актер Андрей Твердак, который озвучил Венома в украинском дубляже.

Любомир Левицкий

Оксана Гутцайт

Андрей Твердак

О фильме:

Режиссером ленты "Веном: последний танец" является Келли Марсел, работавшая над первыми двумя частями.

Один из самых ярких персонажей Marvel – Том Харди в образе Венома – возвращается на широкие экраны в последнем фильме трилогии.

После событий предыдущей части журналист Эдди Брок и умный инопланетный симбиот Веном должны убегать, потому что их преследуют два мира. Брок приблизится к космической вселенной "Человека-паука". Им нужно будет принять важное решение, которое станет для них последним танцем.

В фильме сыграли также Чиветел Эджиофор, Джуно Темпл, Стивен Грэм, Пегги Лу, Кларк Бако, Рис Иванс, Аланна Юбак и другие.

С сегодняшнего дня, 23 октября, фильм "Веном: последний танец" – в украинских кинотеатрах.

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