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В леопардовом платье и с золотой сумочкой: Николь Шерзингер сходила в бродвейский театр

В леопардовом платье и с золотой сумочкой: Николь Шерзингер сходила в бродвейский театр

Николь Шерзингер / Фото: Getty Images

46-летняя бывшая звезда Pussycat Dolls культурно провела вечер.

Николь Шерзингер посетила премьеру нового спектакля "Соседка" на Бродвее в The Booth Theatre в Нью-Йорке.

Для культурного выхода она выбрала гламурный аутфит. На Николь было платье с леопардовым принтом и золотым орнаментом, пышными рукавами и оголенными плечами.

Николь Шерзингер / © Getty Images
Николь Шерзингер / Фото: Getty Images

Лук звезда дополнила черными мюлями и золотой сумочкой Yves Saint Laurent на золотой цепочке.

Шерзингер распустила волосы, надела массивные солнцезащитные очки, украсила шею золотой цепочкой с крестиком, а на пальце красовалось кольцо с большим бриллиантом. У нее был молочный маникюр и педикюр шоколадного оттенка.

Напомним, Николь Шерзингер попала в объективы папарацци в центре Нью-Йорка. На ней было красное обтягивающее платье длины миди на тонких бретельках и с драпировкой на лифе.

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