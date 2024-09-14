В леопардовом платье и с золотой сумочкой: Николь Шерзингер сходила в бродвейский театр

Николь Шерзингер посетила премьеру нового спектакля "Соседка" на Бродвее в The Booth Theatre в Нью-Йорке.

Для культурного выхода она выбрала гламурный аутфит. На Николь было платье с леопардовым принтом и золотым орнаментом, пышными рукавами и оголенными плечами.

Николь Шерзингер / Фото: Getty Images

Лук звезда дополнила черными мюлями и золотой сумочкой Yves Saint Laurent на золотой цепочке.

Шерзингер распустила волосы, надела массивные солнцезащитные очки, украсила шею золотой цепочкой с крестиком, а на пальце красовалось кольцо с большим бриллиантом. У нее был молочный маникюр и педикюр шоколадного оттенка.

Напомним, Николь Шерзингер попала в объективы папарацци в центре Нью-Йорка. На ней было красное обтягивающее платье длины миди на тонких бретельках и с драпировкой на лифе.

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