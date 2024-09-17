В леопардовом платье и васильковом пальто: гламурный образ Евы Мендес

50-летняя актриса выглядела прекрасно.
В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Ева Мендес. Актриса выглядела эффектно и гламурно и поэтому не осталась незамеченной.
На ней было платье с леопардовым принтом с рюшами и асимметричным подолом. На плечи она накинула элегантное пальто василькового цвета.
Аутфит Ева дополнила черными остроносыми сапогами на шпильках и черной сумочкой.
Мендес сделала объемную укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, бежевый маникюр, надела на лицо солнцезащитные очки, уши украсила золотыми серьгами-цепочками, а пальцы – золотыми кольцами.
Напомним, Ева Мендес вместе с мужем Райаном Гослингом и дочерью посетила соревнования по гимнастике.
Читайте также:
- Скопировал легендарный образ Мэрилин Монро: Райан Гослинг "разорвал" сцену в розовом костюме со стразами
- Ева Мендес снялась в фотосети, приуроченном к ее 50-летию
- В мятном костюме от Gucci: красивый Райан Гослинг презентовал фильм "Каскадер" в Лос-Анджелесе