В леопардовом платье и васильковом пальто: гламурный образ Евы Мендес

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Ева Мендес. Актриса выглядела эффектно и гламурно и поэтому не осталась незамеченной.

На ней было платье с леопардовым принтом с рюшами и асимметричным подолом. На плечи она накинула элегантное пальто василькового цвета.

Ева Мендес / Фото: Getty Images

Аутфит Ева дополнила черными остроносыми сапогами на шпильках и черной сумочкой.

Мендес сделала объемную укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, бежевый маникюр, надела на лицо солнцезащитные очки, уши украсила золотыми серьгами-цепочками, а пальцы – золотыми кольцами.

Напомним, Ева Мендес вместе с мужем Райаном Гослингом и дочерью посетила соревнования по гимнастике.

Читайте также: