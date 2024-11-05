В леопардовом платье и замшевых туфлях: Николь Шерзингер в роскошном образе сходила на шоу

46-летняя бывшая звезда Pussycat Dolls выбрала для своего выхода наряд с трендовым анималистическим принтом.
Николь Шерзингер попала в объектив папарацци в Нью-Йорке, когда вышла из студии ABC Studio. Певица посетила шоу Live With Kelly and Mark, чтобы рассказать о своей игре в Sunset Blvd на Бродвее, новой адаптации мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера.
Звезда, как всегда, выглядела роскошно. На ней было платье с трендовым нынешней осенью леопардовым принтом на тонких бретельках, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную соблазнительную фигуру.
Аутфит красавица дополнила бежевыми замшевыми туфлями на шпильках. Волосы она собрала в элегантную прическу, выпустив спереди пряди, сделала макияж с акцентом на глазах и темно-вишневый маникюр. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, на шее – золотая цепочка с подвеской в виде замка, а на руках – золотые кольца и браслет.
Напомним, ранее мы видели Николь Шерзингер в шоколадном платье без рукавов с разрезом и интересными вставками с кольцами на туловище.
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