В леопардовом платье и замшевых туфлях: Николь Шерзингер в роскошном образе сходила на шоу

Николь Шерзингер попала в объектив папарацци в Нью-Йорке, когда вышла из студии ABC Studio. Певица посетила шоу Live With Kelly and Mark, чтобы рассказать о своей игре в Sunset Blvd на Бродвее, новой адаптации мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера.

Звезда, как всегда, выглядела роскошно. На ней было платье с трендовым нынешней осенью леопардовым принтом на тонких бретельках, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную соблазнительную фигуру.

Николь Шерзингер / Фото: Getty Images

Аутфит красавица дополнила бежевыми замшевыми туфлями на шпильках. Волосы она собрала в элегантную прическу, выпустив спереди пряди, сделала макияж с акцентом на глазах и темно-вишневый маникюр. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, на шее – золотая цепочка с подвеской в виде замка, а на руках – золотые кольца и браслет.

Напомним, ранее мы видели Николь Шерзингер в шоколадном платье без рукавов с разрезом и интересными вставками с кольцами на туловище.

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