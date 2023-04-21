В леопардовом платье-комбинации: эффектная Майлин Класс с дочерью пришла в театр

Знаменитая британка Майлин Класс на днях побывала на премьере новой труппы популярного мюзикла Wicked в театре "Аполло-Виктория" в Лондоне.
45-летняя теле и радиоведущая приехала на светское мероприятие в смелом платье-комбинации с леопардовым принтом от Next стоимостью всего 52 доллара. Свой образ Класс дополнила парой массивных босоножек черного цвета на высоких каблуках. У нее в ушах были золотые серьги-кольца, на шее - несколько золотых цепей с подвесками и без, на запястье – часы и несколько золотых браслетов. В руках Майлин держала маленький черный клатч от Chanel.
В театр Майлин пришла со своей 12-летней дочерью Хиро. Девочка была в черном коротком платье, черных колготах и в черных лаковых туфлях, а в руках держала клатч. Класс поделилась снимком со своими подписчиками в Instagram сториз.
Напомним, ранее мы рассказывали, кто от королев до супермоделей любил носить леопардовый принт. В разные годы этот принт был очень популярным.
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