В леопардовом платье-комбинации: эффектная Майлин Класс с дочерью пришла в театр

45-летняя теле и радиоведущая приехала на светское мероприятие в смелом платье-комбинации с леопардовым принтом от Next стоимостью всего 52 доллара. Свой образ Класс дополнила парой массивных босоножек черного цвета на высоких каблуках. У нее в ушах были золотые серьги-кольца, на шее - несколько золотых цепей с подвесками и без, на запястье – часы и несколько золотых браслетов. В руках Майлин держала маленький черный клатч от Chanel.

Майлин Класс / Фото: Getty Images

В театр Майлин пришла со своей 12-летней дочерью Хиро. Девочка была в черном коротком платье, черных колготах и в черных лаковых туфлях, а в руках держала клатч. Класс поделилась снимком со своими подписчиками в Instagram сториз.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто от королев до супермоделей любил носить леопардовый принт. В разные годы этот принт был очень популярным.

Майлин Класс с дочерью Хиро / Фото: Instagram Майлин Класс

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