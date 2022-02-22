В леопардовом платье-комбинации: Китти Спенсер вместе с сестрами и братом посетила вечеринку в Лондоне

В леопардовом платье-комбинации: Китти Спенсер вместе с сестрами и братом посетила вечеринку в Лондоне

Британская аристократка леди Китти Спенсер вместе со своей семьей посетила светское мероприятие в Лондоне.

Китти и ее сестры-близнецы леди Элиза и леди Амелия, а также младший брат Сэмюэль Эйткен были запечатлены на вечеринке после Лондонской недели моды.

31-летняя Китти, которая в прошлом году вышла замуж, выглядела гламурно в кружевном платье с леопардовым принтом от Dolce & Gabbana в сочетании с черной кожаной курткой на вечеринке журнала Perfect Magazine LFW в The Standard.

Леди Китти Спенсер / Getty Images

На мероприятии к ней присоединились ее сестры-близняшки леди Элиза и леди Амелия, которые щеголяли в мерцающих платьях из коллекции Michael Kors, дополнив свои луки черными босоножками на каблуках.

Китти Спенсер была в плотных черных колготах и лаковых остроносых туфлях на каблуках. Она также дополнила свой вечерний аутфит украшением на шее и массивными серьгами-висюльками в ушах, а также сделала высокий конский хвост и насыщенный макияж.

На вечеринке был и 18-летний брат Китти – Сэмюэль, сын Виктории Эйткен (матери Кити, Элизы и Амелии) и ее второго мужа Джонатана Эйткена. Он был в белой футболке, белой джинсовой куртке, джинсах и ботинках. Парень сейчас делает карьеру в модельном бизнесе и недавно снялся в фотосете для журнала Tatler.

Леди Китти Спенсер с сестрами и братом / Getty Images

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