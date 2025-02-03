В леопардовом платье от Roberto Cavalli: певица блеснула соблазнительным декольте на красной дорожке

Кали Учис выбрала для своего появления на премии наряд с анималистическим принтом.

Колумбийско-американская певица Кали Учис побывала на ежегодной церемонии вручения престижной музыкальной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

Кали Учис / Фото: Associated Press

Для своего выхода на красную дорожку она выбрала обтягивающее платье с леопардовым принтом и небольшим шлейфом от Roberto Cavalli. Главным акцентом в ее луке было обольстительное декольте с сеточкой и серебряными пайетками, через которое она блеснула пышной обольстительной грудью.

Кали Учис / Фото: Associated Press

Образ Учис дополнила черными остроносыми туфлями Fia Borghini. У нее была красивая прическа с локонами, вечерний макияж и маникюр. Украшения с камнями завершили аутфит Кали.

Кали Учис / Фото: Associated Press

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