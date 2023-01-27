Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В леопардовом платье-рубашке: эффектный выход Майлин Класс на работу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1498
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В леопардовом платье-рубашке: эффектный выход Майлин Класс на работу

Майлин Класс / Фото: Getty Images

Британская певица и ведущая Майлин Класс приехала сегодня на работу в total leopard look.

На фоне последних событий и популярного в Instagram хештега #freetheleopards образ Майлин Класс выглядит весьма впечатляюще. Хотя следует сказать, что женщина и раньше носила леопардовые наряды на работу и прогулки, а мы собирали для вас целую подборку ее образов.

Сегодня Майлин Класс сфотографировали по пути с Global Radio Studios, где знаменитость работает. Одета она была в леопардовое платье-рубашку, тренч от Burberry, а обута - в высокие сапоги из замши с меховой отделкой и на каблуках. В руках Класс несла рыжую плетеную сумку на крупной золотой цепи.

Лук ведущая дополнила крупными солнцезащитными очками в белой оправе, надела несколько золотых цепей на шею, тонкий браслет на запястье и несколько колец.

Майлин Класс / © Getty Images
Майлин Класс / Фото: Getty Images

Напомним, актриса Энн Хэтэуэй приезжала на показ Valentino в Париже в полностью леопардовом луке. 

Энн Хэтэуэй / © Getty Images
Энн Хэтэуэй / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1498
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация