В леопардовом платье-рубашке: эффектный выход Майлин Класс на работу

Британская певица и ведущая Майлин Класс приехала сегодня на работу в total leopard look.

На фоне последних событий и популярного в Instagram хештега #freetheleopards образ Майлин Класс выглядит весьма впечатляюще. Хотя следует сказать, что женщина и раньше носила леопардовые наряды на работу и прогулки, а мы собирали для вас целую подборку ее образов.

Сегодня Майлин Класс сфотографировали по пути с Global Radio Studios, где знаменитость работает. Одета она была в леопардовое платье-рубашку, тренч от Burberry, а обута - в высокие сапоги из замши с меховой отделкой и на каблуках. В руках Класс несла рыжую плетеную сумку на крупной золотой цепи.

Лук ведущая дополнила крупными солнцезащитными очками в белой оправе, надела несколько золотых цепей на шею, тонкий браслет на запястье и несколько колец.

Майлин Класс / Фото: Getty Images

Напомним, актриса Энн Хэтэуэй приезжала на показ Valentino в Париже в полностью леопардовом луке.

Энн Хэтэуэй / Фото: Getty Images

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