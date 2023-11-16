В леопардовом платье с акцентом на соблазнительном декольте: участница "Холостяка-11" продемонстрировала гламурный аутфит

Анна Гузеева выбрала для своего выхода эффектный наряд с анималистическим принтом.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Анна Гузеева – поделилась в Instagram новыми снимками. Девушка показала свой гламурный лук, в котором она посетила званый ужин.

Для своего выхода в свет Анна выбрала леопардовое обтягивающее мини-платье от Dolce & Gabbana. Главный акцент в ее аутфите был на соблазнительном декольте.

Анна Гузеева/Instagram

Наряд Гузеева дополнили черными ботфортами на высоких платформах и шпильках и красной сумочкой от Dior.

Анна Гузеева/Instagram

Анна сделала аккуратную прическу и насыщенный вечерний макияж. Элегантные серьги и белый маникюр завершили лук красавицы.

Анна Гузеева/Instagram

Напомним, Анна Гузеева приняла участие в международном конкурсе красоты Mrs. European Nations Globe 2023. Она заняла третье место. Там девушка продемонстрировала роскошный образ в бархатной плахте с золотой вышивкой.

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