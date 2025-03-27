В леопардовом платье с меховым поясом: звезда сериала "Игра престолов" сходила на премьеру фильма

Натали Дормер / © Getty Images

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Звезда сериала "Игра престолов" – Натали Дормер – посетила премьерный показ фильма "The View" в Нью-Йорке.

Для своего появления на ивенте она выбрала платье миди с леопардовым принтом и острым воротником. Талию звезда подчеркнула черно-белым широким меховым поясом с тремя ремешками.

Натали Дормер / © Getty Images

Наряд Натали дополнила черными замшевыми сапогами. На плечи она накинула элегантное пальто шоколадного оттенка.

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Дормер сделала укладку с мягкими локонами, нежный макияж и украсила уши золотыми серьгами в виде сердечка.