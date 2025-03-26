В леопардовом платье с пикантным декольте: Майлин Класс сходила на мюзикл в Лондоне

46-летняя британская пианистка, певица и ведущая Майлин Класс посетила гала-концерт "Six The Musical" в театре Vaudeville в Лондоне.
Майлин надела сексуальное кружевное платье с леопардовым принтом и глубоким прозрачным лифом, чтобы посетить гала-представление мюзикла. Звезда позировала перед началом шоу в лондонском театре Водевиль.
Класс сделала вечерний макияж, распустила волосы, дополнила лук несколькими золотыми подвесками на шее. Также она надела несколько колец и золотые часы на запястье. А обута была в босоножки на каблуках.
Мюзикл "Six The Musical" основанный на историях шести жен короля Генриха VIII из династии Тюдоров и их музыкальных столкновениях при попытке организовать концерт, посвященный их королевским испытаниям. Мюзикл впервые был показан в лондонском Вест-Энде после тура по Великобритании в 2019 году, а в 2021 году переехало в театр "Водевиль".
Майлин Класс очень любит платья с леопардовым принтом. Ранее мы показывали другой ее образ, в котором звезда приехала на премьеру новой труппы популярного мюзикла Wicked в театре "Аполло-Виктория" в Лондоне.
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