В леопардовом платье с пышным декольте: папарацци подловили телеведущую в гламурном луке в Бразилии

Джессика Алвес, сделавшая более 100 пластических операций, чтобы изменить свою внешность, в наряде с "хищным" принтом сходила на шопинг.

Бразильско-британская телеведущая, участница британского реалити-шоу Celebrity Big Brother – Джессика Алвес – попала в объектив папарацци, когда шла из шопинга в городе Сан-Паулу.

Алвес выбрала для своего выхода гламурный образ. На ней было леопардовое платье миди на пуговицах и с пышным сексуальным декольте. Талию Джесс подчеркнула черным поясом с золотой пряжкой Chanel.

Джессика Алвес / Фото: Getty Images

Аутфит ведущая дополнила черными туфлями на шпильках, бежевой сумкой, стильными солнцезащитными очками, длинными серьгами и золотыми браслетами и кольцами. Алвес распустила волосы, накрасила губы бежевой помадой и завершила лук длинным красным маникюром. В руках она несла бумажный пакет с покупками.

Напомним, Джессика Алвес на церемонию вручения премии UK Glamour Awards в Лондоне пришла в красном прозрачном платье с россыпью страз, вырезами на животе и бедрах, а также с откровенным декольте.

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