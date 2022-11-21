В леопардовом платье с разрезом до бедра: американская певица в роскошном образе сияла на музыкальной премии

Келли Роуленд выбрала для своего выхода эффектный наряд.

Певица и основательница американской группы Destiny's Child – Келли Роуленд – посетила церемонию вручения премии American Music Awards, состоявшуюся в Microsoft Theatre в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке звезда предстала в эффектном образе. На ней было роскошное желто-черное платье с "хищным" принтом, шлейфом и без бретелек из кутюрной коллекции весна-лето 2022 года бренда Nicolas Jebran.

Келли Роуленд / Фото: Associated Press

Наряд имел пикантное декольте, расшитое золотистыми пайетками, и высокий разрез, позволивший Келли похвастаться стройными ногами, намазанными сияющим хайлайтером.

Келли Роуленд / Фото: Associated Press

Платье она скомбинировала с длинными латексными перчатками и черными туфлями на шпильках.

Келли Роуленд / Фото: Associated Press

Идеальная укладка боб каре и макияж с акцентом на красной помаде завершил лук Роуленд. Зону декольте звезда решила не украшать аксессуарами, чтобы не отвлекать внимание от красивого платья.

Келли Роуленд / Фото: Associated Press

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