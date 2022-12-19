В леопардовом платье с разрезом: победительница "Холостяка-11" показала фото из Доминиканы

Анна Богдан продемонстрировала летние луки.
Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан выложила в Instagram снимки с отдыха в Доминиканской республике.
На первой фотографии красавица позирует вечером в леопардовом платье с высоким разрезом, который позволил ей похвастаться стройными ногами. Наряд она дополнила черными босоножками на платформе.
На другом фото Богдан позировала на коленях на пляже. На ней был черный асимметричный купальник.
Ранее Анна продемонстрировала стройную фигуру в розовом бикини. А ее фолловеры раскритиковали за чрезмерную худобу.
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