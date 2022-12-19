В леопардовом платье с разрезом: победительница "Холостяка-11" показала фото из Доминиканы

Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан выложила в Instagram снимки с отдыха в Доминиканской республике.

На первой фотографии красавица позирует вечером в леопардовом платье с высоким разрезом, который позволил ей похвастаться стройными ногами. Наряд она дополнила черными босоножками на платформе.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

На другом фото Богдан позировала на коленях на пляже. На ней был черный асимметричный купальник.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Ранее Анна продемонстрировала стройную фигуру в розовом бикини. А ее фолловеры раскритиковали за чрезмерную худобу.

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