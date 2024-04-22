В леопардовом платье с вырезом на животе: британская модель примеряла соблазнительный наряд

Арабелла Чи с разных ракурсов продемонстрировала фигуру в мини-платье с "хищным" принтом.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram фотографии своего нового соблазнительного аутфита.

Девушка примеряла короткое платье с леопардовым принтом и пикантным вырезом на животе и груди. Оно отлично подчеркнуло ее стройную фигуру и ноги.

Арабелла Чи/Instagram

Наряд блондинка скомбинировала с черными босоножками с каблуками в виде логотипа бренда Saint Laurent.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла сделала красивую укладку с локонами, макияж с черными стрелками и завершила лук золотыми украшениями.

Арабелла Чи/Instagram

Напомним, ранее Арабелла Чи похвасталась стройной фигурой и сексуальной грудью в бикини бананового цвета.

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