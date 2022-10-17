В леопардовом платье с высоким разрезом: Ева Лонгория в эффектном образе позировала в фотосете

47-летняя актриса в наряде с анималистическим принтом позировала перед фотографом.

Ева Лонгория продемонстрировала эффектный аутфит, в котором она предстала в новой стильной фотосессии.

Перед объективом фотокамеры актриса появилась в длинном леопардовом платье с высоким разрезом, который позволил ей похвастаться стройными ногами.

Наряд звезда скомбинировала с золотистыми босоножками на высокой платформе и каблуках.

Позировала Лонгория между большими кустами и в помещении у роскошного старинного стола.

Лук актриса дополнила прической с локонами и нежным макияжем.

Напомним, Ева приняла участие в показе L'Oreal. Она продефилировала в коротком платье с перьями и пайетками.

Читайте также: