В леопардовом платье с высоким разрезом: Ева Лонгория в эффектном образе позировала в фотосете

47-летняя актриса в наряде с анималистическим принтом позировала перед фотографом.
Ева Лонгория продемонстрировала эффектный аутфит, в котором она предстала в новой стильной фотосессии.
Перед объективом фотокамеры актриса появилась в длинном леопардовом платье с высоким разрезом, который позволил ей похвастаться стройными ногами.
Наряд звезда скомбинировала с золотистыми босоножками на высокой платформе и каблуках.
Позировала Лонгория между большими кустами и в помещении у роскошного старинного стола.
Лук актриса дополнила прической с локонами и нежным макияжем.
Напомним, Ева приняла участие в показе L'Oreal. Она продефилировала в коротком платье с перьями и пайетками.
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