В леопардовом платье с высоким разрезом: Серена Уильямс продемонстрировала гламурный образ на гала-вечере

Серена Уильямс / © Associated Press

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Серена Уильямс посетила гала-вечер Airbnb, который прошел в студии Milk Studios в Лос-Анджелесе. Перед фотографами спортсменка предстала в эффектном вечернем образе от Clio Peppiatt.

На Серене было длинное облегающее платье с леопардовым принтом, на широких бретелях и с глубоким квадратным декольте. Наряд был украшен блестящим бисером, образующим леопардовый узор в серебристых, золотистых, черных и коричневых оттенках. Платье также имело высокий разрез спереди, открывающий ногу.

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Серена Уильямс / © Associated Press

Уильямс сочетала наряд с черными лакированными туфлями-лодочками на шпильках. В ушах у нее были блестящие серебряные серьги, на шее — бриллиантовое колье с большим темным камнем каплевидной формы, а на руках — кольцо и массивные черные часы.

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Серена Уильямс / © Associated Press

Серена уложила волосы волнами с боковым пробором и перекинула часть локонов на одно плечо. В макияже она подчеркнула глаза темными тенями и пышными ресницами, а губы накрасила красной помадой. У нее также был яркий красный маникюр.

Серена Уильямс / © Associated Press

Напомним, Серена Уильямс в пуховой юбке и массивных сапогах появилась на открытии бутика в Нью-Йорке.

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