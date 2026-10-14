В леопардовом свитере и кожаных брюках: Элизабет Дебики папарацци запечатлели в Нью-Йорке

Элизабет Дебики / © Getty Images

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Элизабет Дебики оказалась в объективах фотографов на улице Нью-Йорка. Актриса продемонстрировала стильное сочетание леопардового принта и черной кожи.

На ней был укороченный коричневый свитер с черным леопардовым узором и короткими рукавами, который слегка обнажал нижнюю часть живота. Он имел пушистую фактуру, черный высокий воротник и однотонную отделку на рукавах и по нижнему краю. Свитер Элизабет сочетала с черными кожаными брюками прямого широкого кроя.

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Элизабет Дебики / © Getty Images

Лук Дебики дополнила черными остроносыми туфлями и небольшой сумкой с тиснением под кожу рептилии, которую она несла на плече. На лице у нее были черные солнцезащитные очки.

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Актриса распустила волосы и слегка подкрутила кончики. У нее также был максимально естественный макияж.

Напомним, Элизабет Дебики в мерцающем жакете, надетом прямо на обнаженное тело, позировала на премьере.

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