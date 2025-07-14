В леопардовом топе и бриджах: папарацци подловили американскую телезвезду во время прогулки

Амбер Мари Мартинес / © Getty Images

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В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала американская телезвезда Эмбер Мари Мартинес.

Женщина вышла в свет в интересном аутфите. На ней был топ без бретелек с леопардовым принтом и тонкий леопардовый шарф-лента, который она обмотала вокруг шеи.

Эмбер Мари Мартинес / © Getty Images

Верх Эмбер дополнила черными бриджами с разрезами внизу и черными милями на шпильках. Мартинес собрала волосы в высокий хвост, выпустив спереди пряди, надела на лицо черные солнцезащитные очки, а уши украсила золотыми серьгами.

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