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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

В леопардовом топе и бриджах: папарацци подловили американскую телезвезду во время прогулки

Эмбер Мари Мартинес выбрала для своего выхода наряд с анималистическим принтом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Амбер Мари Мартинес

Амбер Мари Мартинес / © Getty Images

В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала американская телезвезда Эмбер Мари Мартинес.

Женщина вышла в свет в интересном аутфите. На ней был топ без бретелек с леопардовым принтом и тонкий леопардовый шарф-лента, который она обмотала вокруг шеи.

Эмбер Мари Мартинес / © Getty Images

Эмбер Мари Мартинес / © Getty Images

Верх Эмбер дополнила черными бриджами с разрезами внизу и черными милями на шпильках. Мартинес собрала волосы в высокий хвост, выпустив спереди пряди, надела на лицо черные солнцезащитные очки, а уши украсила золотыми серьгами.

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Дата публикации
Количество просмотров
166
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