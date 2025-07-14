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- Шоу-бизнес
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В леопардовом топе и бриджах: папарацци подловили американскую телезвезду во время прогулки
Эмбер Мари Мартинес выбрала для своего выхода наряд с анималистическим принтом.
В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала американская телезвезда Эмбер Мари Мартинес.
Женщина вышла в свет в интересном аутфите. На ней был топ без бретелек с леопардовым принтом и тонкий леопардовый шарф-лента, который она обмотала вокруг шеи.
Верх Эмбер дополнила черными бриджами с разрезами внизу и черными милями на шпильках. Мартинес собрала волосы в высокий хвост, выпустив спереди пряди, надела на лицо черные солнцезащитные очки, а уши украсила золотыми серьгами.