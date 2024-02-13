В леопардовом топе и с ушками: модель в образе хищной кисы продемонстрировала плоский живот

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новое горячее фото.

Блондинка предстала в соблазнительном образе хищной киски. На ней был леопардовый кроп-топ с перьями и длинными рукавами и леопардовые стринги на завязках. Чи похвасталась плоским животом и тонкой талией.

Арабелла Чи/Instagram

Свой сексуальный лук она дополнила красивой прической с локонами, обручем с леопардовыми ушками, нежным макияжем, золотыми цепочками с подвесками, браслетами и кольцами.

Напомним, ранее Арабелла Чи показалась в оранжево-фиолетовом купальнике с желтыми завязками и интересном кроп-топе с длинными рукавами.

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