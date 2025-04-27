В леопардовом топе с соблазнительным декольте: модель с 17 размером груди посетила премьеру фэнтези-фильма

Милая Кузнецова

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Украинская модель plus-size с 17-м размером груди – Мила Кузнецова – посетила в Киеве премьерный показ фэнтези-фильма «Очі: Легенда Карпат» .

Мила предстала на ивенте в леопардовом топе с соблазнительным декольте, которое подчеркнуло ее пышный бюст. Верх она скомбинировала с черными брюками с белыми и леопардовыми лампасами, а также со светлыми мокасинами. Лук Кузнецова завершила сумкой терракотового оттенка.

О фильме:

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Это легенда о магических созданиях, живущих в лесах Карпатских гор. События ленты разворачиваются на фоне живописных горных пейзажей, а главные герои учатся жить рядом с удивительными существами, а еще поют и слушают украинские песни. По сюжету девушка Юля родилась среди могущественных Карпат, в лесах которого спрятаны таинственные магические создания. На некоторых охотятся, от некоторых убегают. Об особых – создают легенды. Как о новом «знакомом» Юле — волшебном Очи, которого надо вернуть домой.

В главных ролях фильма «Очі: Легенда Карпат» сыграли Виллем Дефо, Эмили Уотсон и Финн Вулфгард. Режиссером и сценаристом ленты выступил Исайя Саксон. Для него — это первый полнометражный фильм, который становится и определенным исследованием собственного рода, который берет начало из украинских Карпат. В фэнтези-фильме есть атрибуты украинской культуры, в ней звучат украинские песни: «Три поради» Лины Прохоровой, «Русалонька» исполнительницы Руся. А легендарному украинскому оперному певцу Андрею Кикотю даже подпевает сам герой Виллема Дефо, исполняя украинский народный романс «Взяв би я бандуру». Продюсерами картины выступили братья Энтони и Джозеф Руссо, режиссеры фильмов Marvel «Мстители».

Лента уже в украинском прокате.