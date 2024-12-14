В леопардовом тренче и боди с откровенным декольте: Cardi B в гламурном луке пришла на вечеринку Ким Кардашьян

32-летняя американская рэперша и многодетная мама с ног до головы была в леопарде. Она выглядела гламурно и соблазнительно.

Cardi B посетила вечеринку по случаю открытия в Нью-Йорке первого флагманского магазина Ким Кардашьян – SKIMS.

Рэперша появилась там в наряде с леопардовым принтом из коллаборации Skims X Dolce & Gabbana. На ней был тренч с поясом, который акцентировал внимание на ее тонкой талии, а также боди с откровенным декольте, которое подчеркнуло ее пышную и соблазнительную грудь.

Лук звезда дополнила черными колготами в сетку, в которых она продемонстрировала яркую татуировку на бедре, и туфлями-лодочками с "хищным" принтом.

Cardi B / Фото: Getty Images

У рэперши была высокая прическа, макияж с очень длинными ресницами и коричневой помадой, а также французский маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, шею – ожерельем с подвеской в виде большого креста, а палец – кольцом с большим камнем.

Кстати, Cardi B снялась в промокампании Skims Cotton Collection в октябре 2023 года.

Напомним, на вечеринку пришла и Пэрис Хилтон, которая также выбрала для своего появления наряд с леопардовым принтом.

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