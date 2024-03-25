В леопардовом тренче и джинсовых ботильонах: Мел Би из Spice Girls в гламурном луке пришла на шоу

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала певица Мел Би. Знаменитость прибыла на дневное токшоу The View.

Она выглядела гламурно. На Мел был укороченный леопардовый тренч с поясом, черная водолазка, красные лосины с хищным принтом и джинсовые ботфорты на шнуровке и шпильках.

Мел Би / Фото: Getty Images

Аутфит артистка дополнила вместительной сумкой Louis Vuitton с фирменной монограммой бренда.

Мел Би собрала волосы в высокий хвост, надела на лицо очки, накрасила губы красной помадой, уши украсила серьгами-кольцами и сделала маникюр с леопардовым дизайном.

Читайте также: