В леопардовом жакете и на каблуках: 88-летняя Джоан Коллинз с мужем сходила в ресторан

В леопардовом жакете и на каблуках: 88-летняя Джоан Коллинз с мужем сходила в ресторан

Актриса появилась на улицах Лос-Анджелеса в эффектном лук.

88-летняя Джоан Коллинз попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Она была в компании своего супруга - 56-летнего Перси Гибсона. Супруги шли на ужин в ресторан.

Актриса, как всегда тщательно продумала свой аутфит. Джоан надела жакет с леопардовым принтом, который вот уже какой сезон находится в трендах, черный топ и черные прямые брюки с разрезами внизу.

Образ звезда дополнила блестящими туфлями с черными носками. На шее у нее висел золотой кулон на длинной цепочке.

Джоан Коллинз и Перси Гибсон / Getty Images

Коллинз сделала свою любимую кудрявую укладку и насыщенный макияж глаз, губы она накрасила красной помадой.

Мы не перестаем восхищаться Джоан. На свой возраст – 88 лет – она выглядит просто великолепно.

Гибсон в ресторан надел белую рубашку, песочный пиджак, клетчатые брюки, голубые носки и черные туфли.

Ранее Коллинз вышла в свет в черном платье с длинными рукава и россыпью страз. Сбоку у наряда был очень высокий разрез, который оголял ногу актрисы. Образ она дополнила массивными серьгами, небольшой вечерней сумкой, колготками в сетку и туфлями на каблуке.

Джоан Коллинз / Getty Images

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