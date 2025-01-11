В леопардовом жакете и с короной на голове: папарацци подловили "Мисс Америку-2025" на улицах Нью-Йорка

В объективы папарацци на улицах Нью-Йорка попала "Мисс Америка-2025" Эбби Стокард, которая шла на дневной спин-оф национального утреннего шоу ABC "Доброе утро, Америка".

Девушка выглядела эффектно. На ней была белая блузка с глубоким V-образным вырезом и черная юбка-карандаш. Лук красавица дополнила жакетом с леопардовым принтом и черными босоножками на шпильках.

Эбби Стокард / Фото: Getty Images

Волосы Стокард собрала в низкий пучок и надела на голову роскошную корону, завоеванную на конкуре несколько дней назад. Блондинка сделала насыщенный макияж, украсила уши массивными блестящими серьгами и надела через плечо белую ленту с надписью своего титула.

К слову, Эбби Стокард – 22-летняя студентка Обернского университета, которая учится на медсестру. Она работает чирлидером, а еще встречается с центровым игроком команды "Юта" Уокером Кесслером. На конкурсе красоты Эбби представляла штат Алабама.

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